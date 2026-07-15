Abdou Lahad Ndiaye : une première sortie médiatique qui rassure sur la maîtrise des dossiers


Abdou Lahad Ndiaye : une première sortie médiatique qui rassure sur la maîtrise des dossiers
J’ai suivi avec intérêt, ce matin, l’intervention du ministre des Transports terrestres et aériens, Abdoul Ahad Ndiaye, dans l’émission Infos Matin sur la TFM.

C’était la première fois que je découvrais véritablement ce jeune ministre à travers un exercice aussi approfondi. La première partie de l’émission, consacrée au diagnostic et aux perspectives de son département, m’a laissé l’impression d’un responsable qui maîtrise parfaitement ses dossiers et qui comprend les enjeux stratégiques de son ministère.

Il est revenu sur plusieurs questions importantes, notamment le renouvellement du parc automobile, tout en assumant le maintien des Cars Rapides et des Ndiaga Ndiaye, qu’il considère comme faisant partie du patrimoine et du paysage sénégalais, en particulier dakarois. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la connectivité entre les différents moyens de transport de masse, TER, BRT et Dakar Dem Dikk, afin d’offrir un système plus cohérent et plus efficace aux usagers.

Le ministre a aussi donné des indications sur les délais d’extension du TER jusqu’à Thiès et s’est voulu rassurant concernant la lutte contre les accidents de la route, en évoquant notamment le contrôle technique et le plombage des véhicules, y compris les fameux « Cheikhou Chérifou ».

Tout au long de cette première partie, on a senti de la lucidité, de la sérénité et une réelle maîtrise des sujets abordés. J’ai également apprécié son honnêteté intellectuelle lorsqu’il a reconnu que les principales réformes envisagées s’appuient largement sur les conclusions des États généraux des transports et sur les documents de travail laissés par ses prédécesseurs, plutôt que de chercher à présenter ces idées comme de nouvelles initiatives.

Je ne m’attarderai pas sur la seconde partie de l’émission, consacrée aux questions politiques relatives au PASTEF, à Ousmane Sonko et aux tensions qui traversent actuellement leur formation.

En revanche, sur les questions techniques et les défis du secteur des transports, Abdoul Ahad Ndiaye a livré une prestation convaincante. Il donne l’image d’un ministre posé, lucide et méthodique, avec le profil nécessaire pour conduire les nombreux chantiers qui attendent son département.

Par Pape Alioune Faye
Expert en télécommunication
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Mercredi 15 Juillet 2026
Dakaractu



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