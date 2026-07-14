Service de la dette : les paiements ont plus que triplé entre 2019 et 2024 (Bulletin Statistique de la Dette Publique 2019-2024)

De 808 à 2 751 milliards de FCFA



En 2019, l’administration centrale avait supporté un service de la dette de 808 milliards de FCFA, composé de 536 milliards de remboursement du principal et de 272 milliards d’intérêts.



En 2024, le montant total atteint 2 751 milliards de FCFA : 1 893 milliards au titre du principal et 858 milliards pour les intérêts.



La hausse cumulée atteint 1 943 milliards, soit environ 240 %. Le service a donc été multiplié par près de 3,4 en cinq ans.



Une accélération à partir de 2022



Le service total s’élevait à 838 milliards de FCFA en 2020 et à 1 069 milliards en 2021.



Il augmente ensuite à 1 289,5 milliards en 2022, puis à 1 859 milliards en 2023, avant de grimper à 2 751 milliards en 2024.



Entre 2022 et 2024, la charge annuelle a ainsi plus que doublé.



Les intérêts dépassent 850 milliards



Les paiements d’intérêts passent de 272 milliards de FCFA en 2019 à 858 milliards en 2024.



Ils ont plus que triplé sur la période. Leur hausse est de 290 milliards entre 2023 et 2024 seulement, passant de 568 à 858 milliards.



Le remboursement du principal connaît également une forte progression : 536 milliards en 2019, 908,5 milliards en 2022, 1 291 milliards en 2023 et 1 893 milliards en 2024.



Un périmètre qui exclut la dette bancaire locale



Le graphique historique présenté par le ministère exclut explicitement la dette bancaire locale.



Les montants ne doivent donc pas être interprétés comme la totalité de tous les paiements liés à l’ensemble des engagements bancaires et financiers de l’administration centrale.



Ils permettent néanmoins de mesurer l’augmentation rapide du service historique sur le périmètre retenu entre 2019 et 2024.