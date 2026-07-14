Bacalauréat 2026 : la région de Thiès passe au dessus de la moyenne nationale, 55% des mentions sont obtenues par des filles

Pour le Bac de cette année, l'Académie de Thiès a fait un bond considérable en terme de résultats. L'annonce a été faite ce matin par l'IA de Thiès, Gana Sène, lors de la traditionnelle visite au niveau des centres d'examen du BFEM.

"Au Baccalauréat, nous avons eu un bond de 8.35 points. L'année dernière on était à 48.30%, cette année les résultats sont passés à 56,65% avec 2 033 mentions dont 34 mentions très-bien, 304 mentions bien et 1695 mentions assez-bien", a-t-il informé.