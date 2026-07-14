BFEM 2026 à Ziguinchor : plus de 4 900 candidats, un fort taux de présence dès le premier jour

L'Inspecteur de l'Éducation et de la Formation (IEF) de Ziguinchor, Ibrahima Khalil Sakho, s'est félicité du bon déroulement de la première journée du BFEM 2026 après une tournée dans trois centres regroupant quatre jurys. Il a indiqué que le département compte 4 915 candidats répartis dans 33 centres et 37 jurys, avec un important dispositif humain mobilisé, comprenant 99 secrétaires, 518 surveillants et 366 correcteurs. L'IEF a également relevé un taux de présence très satisfaisant, supérieur à 96 % dans les jurys visités, estimant que cette tendance reflète globalement la situation dans l'ensemble du département.







L'autorité éducative a par ailleurs salué les mesures prises pour garantir la crédibilité des épreuves. Selon lui, tous les centres visités bénéficient de la présence des forces de défense et de sécurité, tandis que les téléphones portables et les bagages des candidats sont rigoureusement contrôlés afin de prévenir toute fraude. Il a aussi annoncé que les candidats qui le souhaitent pourront recevoir leurs résultats par SMS après enregistrement de leur numéro de téléphone. Enfin, Ibrahima Khalil Sakho a précisé qu'un candidat vivant avec un handicap bénéficie d'un accompagnement spécifique mis en place par l'Inspection d'académie pour lui permettre de composer dans des conditions adaptées.

