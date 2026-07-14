Macky Sall annonce son retour au Sénégal le 17 juillet pour un entretien avec Bassirou Diomaye Faye

L’ancien président de la République, Macky Sall, a annoncé son retour au Sénégal le vendredi 17 juillet 2026. Cette visite s’inscrit dans le cadre des consultations liées à sa candidature au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.



Dans un communiqué publié ce mardi 14 juillet, Macky Sall indique qu’il sera reçu en entretien par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Il a également remercié les autorités religieuses et coutumières, ainsi que les Sénégalais, pour leurs prières, leur soutien et leurs encouragements depuis l’annonce de sa candidature.



En raison d’un agenda international qu’il présente comme « particulièrement chargé », l’ancien chef de l’État précise qu’il quittera Dakar immédiatement après son entretien avec Bassirou Diomaye Faye. Il prévoit toutefois de revenir ultérieurement afin de rencontrer ses militants et sympathisants.