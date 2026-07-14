Affaire proxénétisme et traite de personnes à Kédougou : une Nigériane déférée pour traite présumée de personnes et exploitation d’un bar clandestin

Une ressortissante nigériane connue sous les noms d’Evidence Jite Joseph et de « Treasure » a été déférée au parquet de Kédougou par l’antenne locale de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (Dnlt). Selon Libération, elle est poursuivie notamment pour association de malfaiteurs, proxénétisme, traite de personnes et exploitation clandestine d’un débit de boissons. Deux autres ressortissantes nigérianes auraient été retrouvées dans des chambres attenantes à son établissement.


Affaire proxénétisme et traite de personnes à Kédougou : une Nigériane déférée pour traite présumée de personnes et exploitation d’un bar clandestin
Une opération menée dans le village de Sékoto
 
L’enquête a été déclenchée après que les policiers ont été informés de la présence de deux femmes dans des chambres attenantes à un bar situé dans le village de Sékoto.
 
Selon Libération, ces deux ressortissantes nigérianes auraient été convoyées depuis leur pays d’origine avant d’être destinées à la prostitution.
 
Les investigations ont conduit à l’interpellation d’Evidence Jite Joseph, alias « Treasure », présentée comme la personne ayant organisé leur venue et leur hébergement.
 
Des versements de 1,5 million de FCFA réclamés à chacune
 
D’après les informations rapportées par Libération, les deux femmes se prostituaient et devaient verser chacune une somme de 1,5 million de FCFA à la principale mise en cause.
 
Cette somme aurait été présentée comme le remboursement des dépenses engagées pour leur transport jusqu’au Sénégal.
 
Les enquêteurs soupçonnent ainsi un système dans lequel les femmes auraient été contraintes de rembourser les frais liés à leur voyage par les revenus tirés de la prostitution.
 
Deux autres ressortissantes nigérianes entendues
 
Evidence Jite Joseph a été interpellée en même temps que deux femmes identifiées comme F. Sunday, âgée de 34 ans, et L. Isaac, âgée de 32 ans.
 
Selon Libération, ces dernières ont déclaré avoir été convoyées depuis le Nigeria avant d’être exploitées sexuellement par la principale mise en cause.
 
Le journal rapporte qu’Evidence Jite Joseph se serait chargée de leur recrutement.
 
Un itinéraire passant par Cotonou, Bamako et la frontière sénégalaise
 
Les déclarations recueillies par les enquêteurs auraient permis de reconstituer une partie du trajet suivi.
 
Un homme prénommé John leur aurait procuré de faux documents de voyage depuis Cotonou.
 
À leur arrivée à Bamako, un autre individu identifié sous le nom de Diabaté les aurait accueillies avant de les faire monter dans un bus en direction de la frontière entre le Mali et le Sénégal.
 
Evidence Jite Joseph aurait ensuite pris le relais.
 
Selon Libération, elle les aurait orientées vers une moto-taxi qui les aurait conduites jusqu’à son domicile situé à Kharakhéna, dans la région de Kédougou.
 
Des chambres aménagées autour du bar
 
Une fois arrivées à Sékoto, les deux femmes auraient été installées séparément dans des chambres construites autour du bar exploité par la mise en cause.
 
C’est dans ces lieux qu’elles auraient exercé des activités de prostitution.
 
Toujours selon Libération, Evidence Jite Joseph leur aurait ensuite demandé de rembourser individuellement la somme de 1,5 million de FCFA.
 
La principale mise en cause aurait reconnu les faits
 
Entendue par les enquêteurs, Evidence Jite Joseph aurait reconnu les faits qui lui étaient reprochés.
 
Elle a été déférée au parquet de Kédougou pour association de malfaiteurs, ouverture et exploitation d’un débit de boissons sans autorisation administrative, proxénétisme et traite de personnes.
 
L’affaire devra désormais être examinée par la justice afin de déterminer les responsabilités et d’identifier les éventuels autres acteurs du réseau évoqués au cours des auditions.
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Mardi 14 Juillet 2026
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