BFEM 2026 à Thiès : Le taux de présence tourne autour de 97%, avec 202 jurys et 168 centres d'examen

Selon les autorités académiques, l'examen se déroule normalement et aucun incident majeur n'a été signalé jusque là. Pour cette année, le taux de présence est jugé satisfaisant et tournerait autour de 97%. L'Académie de Thiès compte 202 jurys et 168 centres d'examen.

L'Académie de Thiès a salué la mise en place du processus de digitalisation des différents examens. "Vous avez vu qu'au CFEE, tout le processus a été digitalisé, au Bfem également c'est la même chose. Et l'innovation de taille c'est la possibilité pour les candidats d'avoir le résultat par code QR. Cela va permettre de limiter un peu les affluences et peut-être même réduire le stress pendant les moments de proclamation", a-t-on déclaré.

À noter que l'académie de Thiès voudrait engranger cette année plus de points contrairement à l'année dernière dont les résultats étaient estimés à 72%....