BFEM 2026 à Thiès : Le taux de présence tourne autour de 97%, avec 202 jurys et 168 centres d'examen

À Thiès, les épreuves du Brevet de Fin d'études Moyennes (BFEM) ont démarré tôt ce matin dans les différents centres d'examen de la région.
Selon les autorités académiques, l'examen se déroule normalement et aucun incident majeur n'a été signalé jusque là. Pour cette année, le taux de présence est jugé satisfaisant et tournerait autour de 97%. L'Académie de Thiès compte 202 jurys et 168 centres d'examen.
L'Académie de Thiès a salué la mise en place du processus de digitalisation des différents examens. "Vous avez vu qu'au CFEE, tout le processus a été digitalisé, au Bfem également c'est la même chose. Et l'innovation de taille c'est la possibilité pour les candidats d'avoir le résultat par code QR. Cela va permettre de limiter un peu les affluences et peut-être même réduire le stress pendant les moments de proclamation", a-t-on déclaré.
À noter que l'académie de Thiès voudrait engranger cette année plus de points contrairement à l'année dernière dont les résultats étaient estimés à 72%....
Autres articles
-
Santé mondiale: Dakar accueille un panel de haut niveau pour repenser la gouvernance sanitaire
-
Locales à Kaolack- mise en place d'une coalition XXL : Rahma, Samba Ndiaye et Cie, à la conquête de la municipalité
-
Service de la dette : les paiements ont plus que triplé entre 2019 et 2024 (Bulletin Statistique de la Dette Publique 2019-2024)
-
Dette de l’État : 71 % de l’encours de l’administration centrale provient de financements extérieurs (Bulletin Statistique de la Dette Publique 2019-2024)
-
Bacalauréat 2026 : la région de Thiès passe au dessus de la moyenne nationale, 55% des mentions sont obtenues par des filles