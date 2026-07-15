Opération de Sécurisation à Dakar : plus de 600 policiers et gendarmes mobilisés, 213 personnes interpellées

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a supervisé une vaste opération de sécurisation menée à Dakar par la Police nationale, en coordination avec la Gendarmerie nationale, dans le cadre du renforcement de la sécurité des personnes et des biens.



Selon la note de la Police Nationale, l'opération s'est déroulée en présence du Général de division Martin Faye, Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, ainsi que de l'Inspecteur général de police Mame Seydou Ndour, Directeur général de la Police nationale.



Mobilisant plus de 600 éléments, appuyés par des véhicules d'intervention et des drones, cette opération s'inscrit dans une stratégie durable de lutte contre l'insécurité. Le ministre a salué le professionnalisme, l'engagement et la complémentarité des forces de défense et de sécurité, annonçant que ces opérations conjointes seront désormais organisées de manière régulière afin de garantir un environnement plus sûr pour les populations.



213 personnes interpellées

Les opérations de contrôle menées sur le terrain ont abouti à l'interpellation de 213 personnes.



Parmi elles figurent : 130 personnes pour vérification d'identité , 22 personnes pour nécessité d'enquête , 21 personnes pour ivresse publique et manifeste, 16 personnes pour vagabondage , 6 personnes pour détention de produits cellulosiques, 2 personnes pour détention d'armes blanches , 3 personnes pour atteintes aux biens (vol simple, vol de nuit avec moyen roulant et abus de confiance) , 2 personnes pour coups et blessures volontaires, menaces de mort et injures publiques , 1 personne pour acte contre nature commis sur une personne déficiente.

