Opération de Sécurisation à Dakar : plus de 600 policiers et gendarmes mobilisés, 213 personnes interpellées

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a supervisé une vaste opération de sécurisation menée à Dakar par la Police nationale, en coordination avec la Gendarmerie nationale, dans le cadre du renforcement de la sécurité des personnes et des biens.
Selon la note de la Police Nationale, l'opération s'est déroulée en présence du Général de division Martin Faye, Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, ainsi que de l'Inspecteur général de police Mame Seydou Ndour, Directeur général de la Police nationale.
Mobilisant plus de 600 éléments, appuyés par des véhicules d'intervention et des drones, cette opération s'inscrit dans une stratégie durable de lutte contre l'insécurité. Le ministre a salué le professionnalisme, l'engagement et la complémentarité des forces de défense et de sécurité, annonçant que ces opérations conjointes seront désormais organisées de manière régulière afin de garantir un environnement plus sûr pour les populations.
213 personnes interpellées
Les opérations de contrôle menées sur le terrain ont abouti à l'interpellation de 213 personnes.
Parmi elles figurent : 130 personnes pour vérification d'identité , 22 personnes pour nécessité d'enquête , 21 personnes pour ivresse publique et manifeste, 16 personnes pour vagabondage , 6 personnes pour détention de produits cellulosiques, 2 personnes pour détention d'armes blanches , 3 personnes pour atteintes aux biens (vol simple, vol de nuit avec moyen roulant et abus de confiance) , 2 personnes pour coups et blessures volontaires, menaces de mort et injures publiques , 1 personne pour acte contre nature commis sur une personne déficiente.
Plusieurs saisies de drogue
L'opération a également permis de porter un coup aux réseaux de trafic de stupéfiants avec 11 interpellations.
Les saisies se répartissent comme suit :
- Chanvre indien : cinq personnes interpellées, dont trois pour offre et cession avec 100 grammes saisis, et deux pour détention et usage avec huit cornets ;
- Kush : trois personnes arrêtées en possession de quatre képas ;
- Ecstasy : un individu interpellé avec 11 plaquettes et un joint ;
- Haschich : une personne arrêtée avec sept boules.
Des infractions routières sanctionnées
Les contrôles routiers ont également permis de relever de nombreuses infractions au Code de la route. Les forces de sécurité ont procédé à la saisie de 382 pièces d'identification, à la mise en fourrière de 32 véhicules et à l'immobilisation de 61 motos.
À l'issue de l'opération, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a invité les populations à renforcer leur coopération avec les forces de l'ordre, rappelant que la sécurité est une responsabilité partagée entre les citoyens, la Police nationale et la Gendarmerie nationale.
Il a enfin exhorté les personnels engagés à poursuivre leurs missions avec rigueur, professionnalisme et sang-froid, dans le strict respect des lois de la République et des droits humains.
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