BFEM 2026 : 3 865 candidats à l’assaut du brevet à Saint-Louis Commune


BFEM 2026 : 3 865 candidats à l’assaut du brevet à Saint-Louis Commune
L’IEF de Saint-Louis Commune, Alhousseynou Sarr, a lancé ce mardi les épreuves du Brevet de Fin d'études Moyennes, session 2026. Comme dans les autres IEF du pays, 21 centres d’examen ont ouvert leurs portes sur toute l’étendue de la commune.
 
Dès le premier jour, une délégation conduite par l’adjoint du préfet du département a effectué une tournée dans plusieurs centres. Elle était composée de l’Inspecteur de l’Éducation et de la Formation de Saint-Louis Commune, de représentants du Conseil départemental, de la Commune de Saint-Louis, des syndicats, de la COSYDEP et de la SCOFI.

Les autorités ont visité les centres des collèges Abbé Boilat, Guinaw Rails et des Cours Amadou Sow Ndiaye pour constater les conditions d’organisation.

En parallèle, l’IEF a déployé des missions de supervision dans les 21 centres. Conduites par des inspecteurs et des agents de bureau, elles veilleront au bon déroulement des épreuves durant toute la session.
 
Pour cette session 2026, l’IEF de Saint-Louis Commune enregistre 3 865 candidats, dont 2281 filles. Ils sont répartis dans 21 centres d’examen et 24 jurys.
 
 

Côté encadrement, 908 enseignants sont mobilisés : 24 présidents de jury, 21 chefs de centre, 92 secrétaires, 397 correcteurs et 374 surveillants.
 
La sécurité de l’ensemble des centres est assurée grâce à la mobilisation de la police, à la demande du préfet du département.

Toutefois, innovation majeure a été notée cette année : le ministère de l’Éducation nationale met en place la plateforme ANADOLE. Après la délibération, chaque candidat pourra connaître son résultat en scannant le code QR de sa convocation avec son téléphone. Il pourra ensuite imprimer son relevé de notes depuis son "Espace candidat".
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Mardi 14 Juillet 2026
Cheikh Ba (Saint-Louis)



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