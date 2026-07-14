Locales à Kaolack- mise en place d'une coalition XXL : Rahma, Samba Ndiaye et Cie, à la conquête de la municipalité

Serigne Samba Ndiaye et Mohamed Ndiaye Rahma ont pris la ferme décision d'unir leurs forces pour aller à la conquête de la mairie de Kaolack en 2027. Cette union a été scellée ce lundi 13 juillet 2026 à l’occasion d’un point de presse organisé par le président du mouvement Kaolack Convention Citoyenne Néneen (K2CN), en présence du Président du mouvement Rahma et celui de l'entité dénommée "le Réveil Kaolackois", Papy Gaye. « Seule une forte coalition peut gagner les prochaines élections locales. Kaolack doit changer et ce changement doit passer par nous. De ce fait, j’invite toutes les forces vives de la commune, les partis politiques, associations, mouvements etc, à nous rejoindre pour l’intérêt de Kaolack », a déclaré Samba Ndiaye.

Selon Mohamed Ndiaye Rahma, cette nouvelle coalition qui a également enregistré l’adhésion de Papy Guèye du mouvement ‘Le Réveil Kaolackois’ et d’autres responsables politiques de la ville de « Mbossé », a pour objectif de maximiser leurs chances pour aller à la conquête de la mairie, apporter des changements et répondre favorablement aux besoins des Kaolackois.