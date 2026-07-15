BFEM 2026 : 11 candidats interpellés à Bambey dans une affaire présumée de tricherie via un groupe WhatsApp

Onze candidats au Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) 2026, dont trois filles, ont été interpellés mardi aux environs de 17 heures au CEM Bambey 2, dans le cadre d'une affaire présumée de tricherie pendant les épreuves.

Selon les premières informations, les candidats auraient utilisé WhatsApp pour échanger des contenus liés aux épreuves. Ils auraient été trouvés en possession de documents correspondant aux sujets du BFEM 2026.

Les onze candidats ont été placés en garde à vue au commissariat de Bambey. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur cette affaire et d'identifier les éventuels auteurs, complices ou membres d'un réseau ayant facilité la diffusion des sujets.

Les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances exactes de cette présumée fraude ainsi que les responsabilités de chacun.