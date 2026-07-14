Coupe du Monde : Le Ministère des Sports ordonne à la FSF de cesser toutes ses sorties médiatiques


Coupe du Monde : Le Ministère des Sports ordonne à la FSF de cesser toutes ses sorties médiatiques

Suite et pas fin de l’affaire de la Fédération Sénégalaise de Football. Dans un communiqué lu à la rédaction, le Ministère de la Jeunesse et des Sports a ordonné à Abdoulaye Fall et à ses équipes de cesser immédiatement toute intervention, déclaration ou sortie médiatique relative à la participation de l’équipe nationale à la Coupe du Monde. Le département ministériel affirme suivre « avec attention » les récents débats publics suscités par cette participation, et justifie sa décision par la nécessité de préserver la sérénité nationale et de garantir le respect des institutions.

 

Selon le communiqué, cette injonction vise à mettre un terme aux polémiques jugées stériles, qui nuiraient gravement à l’image et à la réputation du Sénégal sur la scène internationale. Le Ministère indique par ailleurs que l’État entend prendre ses responsabilités et s’engage à faire toute la lumière sur cette participation. Un bilan complet et rigoureux sera mené par la voie officielle, précise le communiqué, qui insiste sur le strict respect des procédures et sur la gravité requise pour cette évaluation.

 

Le Ministère appelle l’ensemble des acteurs concernés au calme et au sens des responsabilités, tout en exigeant le respect absolu de la dignité humaine et des principes de l’État de droit. Le communiqué ne précise pas la nature exacte des polémiques visées, ni le calendrier du bilan annoncé.

 


Mardi 14 Juillet 2026
Dakaractu



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