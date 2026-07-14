Le Président Bassirou Diomaye Faye en route pour Doha afin de participer aux obsèques de l'ancien Émir du Qatar

Le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce mardi à destination de Doha, capitale de l'État du Qatar.
Le Chef de l'État prendra part aux obsèques de Son Altesse Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, ancien Émir du Qatar et père de l'actuel souverain, Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani.
Par sa présence, le Président de la République témoigne de la solidarité du Sénégal envers le peuple qatari et rend hommage à une personnalité qui a marqué l'histoire du Qatar.
Au terme de cette visite officielle, le Chef de l'État regagnera Dakar le 15 juillet 2026.
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