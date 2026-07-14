Qatar : Macky Sall présente ses condoléances à l’émir Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani

L’ancien président sénégalais Macky Sall s’est rendu à Doha, ce mardi 14 juillet 2026, afin de présenter ses condoléances à l’émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani.
Cette visite fait suite au décès de son père, Cheikh Hamad ben Khalifa Al Thani. Dans une publication, Macky Sall a rendu hommage au défunt et prié pour le repos de son âme.
Cette visite fait suite au décès de son père, Cheikh Hamad ben Khalifa Al Thani. Dans une publication, Macky Sall a rendu hommage au défunt et prié pour le repos de son âme.
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