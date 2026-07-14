Qatar : Macky Sall présente ses condoléances à l’émir Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani

L’ancien président sénégalais Macky Sall s’est rendu à Doha, ce mardi 14 juillet 2026, afin de présenter ses condoléances à l’émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani.



Cette visite fait suite au décès de son père, Cheikh Hamad ben Khalifa Al Thani. Dans une publication, Macky Sall a rendu hommage au défunt et prié pour le repos de son âme.