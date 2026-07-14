Bagarre familiale à Fann Hock : un infirmier meurt après une grave blessure au cou, son oncle mis en cause

Une dispute familiale survenue dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2026 à Fann Hock a viré au drame. Cheikh Tidiane Ndao, infirmier âgé de 32 ans, est décédé après plusieurs jours d’hospitalisation à l’Hôpital Principal de Dakar. Selon Libération, son oncle est soupçonné de l’avoir immobilisé au sol avant de s’asseoir sur son cou. Le mis en cause conteste cette version.


Bagarre familiale à Fann Hock : un infirmier meurt après une grave blessure au cou, son oncle mis en cause
Une déclaration de décès déposée au commissariat
 
L’affaire a été portée à la connaissance du commissariat du Point-E le 12 juillet.
 
Selon Libération, B. D. Fall, pâtissier domicilié à Fann Hock, s’est spontanément présenté auprès des policiers avec une déclaration constatant le décès de Cheikh Tidiane Ndao.
 
La victime, âgée de 32 ans et exerçant comme infirmier, était hospitalisée en soins intensifs à l’Hôpital Principal de Dakar depuis le 1er juillet 2026.
 
Elle a finalement succombé à ses blessures après plusieurs jours de prise en charge.
 
Une dispute autour d’une lampe à l’origine des tensions
 
Les faits se seraient produits dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, vers 2 heures du matin, dans la maison familiale située à Fann Hock.
 
Selon les déclarations rapportées par Libération, Cheikh Tidiane Ndao se trouvait dans le couloir de la maison et utilisait son téléphone lorsque son oncle, Moustapha Wade, âgé de 38 ans, serait venu lui demander d’éteindre la lampe.
 
La victime aurait refusé, estimant que les membres de la famille disposaient des mêmes droits dans la maison.
 
La mère de Cheikh Tidiane Ndao se serait alors mêlée à la discussion et aurait insulté sa propre mère.
 
Une autre membre de la famille serait intervenue pour lui demander de se taire et de retourner dans sa chambre.
 
Des cris puis une violente altercation
 
Alors que l’atmosphère devenait de plus en plus tendue, B. D. Fall aurait entendu des cris provenant de l’extérieur.
 
En sortant, il aurait constaté que Moustapha Wade venait de lancer un banc en bois en direction d’une femme identifiée sous les initiales C. Wade.
 
Le projectile lui aurait causé une blessure au front.
 
Cheikh Tidiane Ndao serait alors intervenu.
 
C’est à ce moment que la confrontation aurait pris une tournure dramatique.
 
La victime aurait été plaquée au sol
 
Selon la version rapportée par Libération, Moustapha Wade aurait plaqué son neveu au sol avant de l’étrangler et de s’asseoir sur son cou.
 
Les conséquences auraient été particulièrement graves.
 
D’après l’épouse de la victime, le médecin des urgences de l’Hôpital Principal lui aurait indiqué que le cou de son mari était cassé et que le nerf reliant sa colonne vertébrale avait été sectionné.
 
Admis en soins intensifs dès le 1er juillet, Cheikh Tidiane Ndao est finalement décédé des suites de ses blessures.
 
L’oncle nie avoir étranglé son neveu
 
Interpellé par les enquêteurs, Moustapha Wade a livré une version différente.
 
Selon Libération, il aurait soutenu que Cheikh Tidiane Ndao l’avait attaqué en premier avec un bâton afin de venger sa mère.
 
Une bagarre aurait alors éclaté entre les deux hommes.
 
Le mis en cause a toutefois nié avoir étranglé son neveu ou s’être assis sur son cou.
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Mardi 14 Juillet 2026
Dakaractu



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