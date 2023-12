Première sortie de Diène Kaïré après sa défaite : « J'ai été distrait quelques secondes et Zarco m’a… »

Près d’une semaine après avoir subi un revers à l’arène nationale de Pikine où il affrontait Zarco, le lutteur de Soumbédioune et de la Médina, Diène Kaïré, s’est confié à dakaractu. Dans cette entretien exclusif, il est revenu sur les erreurs qui ont entraîné sa chute spectaculaire et inattendue. « J'ai été distrait quelques secondes et Zarco m’a renversé après m’avoir déséquilibré au niveau des pieds » a-t-il reconnu. Néanmoins, en sportif fair-play, il a reconnu ses failles tout en se projetant d’ores et déjà sur la suite de sa prometteuse carrière dans la lutte avec frappe.