Première réaction de Pape Djibril Fall après la validation de sa candidature : « Ce n'est que le début du commencement... »

La tête de liste du mouvement « les serviteurs » et par ailleurs journaliste, Pape Djibril Fall, a fait face à la presse ce Samedi 14 Mai 2022 au Radisson Blu de Dakar pour tirer un bilan de la première étape depuis le lancement du parrainage pour les élections législatives du 31 juillet prochain.



Dès l'entame de sa communication, Pape Djibril Fall n'a pas manqué de féliciter tous les Sénégalais qui ont porté leur choix sur leur mouvement. « Nous remercions tous les Sénégalais d'ici et d'ailleurs qui ont parrainé ce mouvement. Nous n’allons pas les décevoir, nous allons continuer notre chemin pour le bien-être de tous », a témoigné Pape Djibril Fall



Après cette étape du parrainage, reste l'autre étape qui consiste à gagner les prochaines élections législatives et surtout prendre la majorité à l’Assemblée nationale.

« Nous n’avons aucun engagement politique de quelque bord que ce soit. Nous envisageons de tracer une ligne que nous allons construire avec les Sénégalaises et Sénégalais qui sont fatigués de cette bipolarisation dans l’espace politique. Et nous sommes très déterminés pour la victoire finale », a ajouté Pape Djibril Fall



Concernant la sortie de Amsatou Sow Sidibé, le journaliste Pape Djibril a apporté une réponse. Nous y reviendrons…