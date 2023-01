Premier League : Malgré la première titularisation de Pape Matar Sarr, Tottenham perd le derby contre Arsenal

Le leader de la Premier League, Arsenal, a brillamment gagné le derby contre Tottenham dominé 2-0 ce dimanche, devant leur supporters…

Malgré la première titularisation en Premier League de Pape Matar Sarr, les Gunners se sont montrés plus réalistes et adroits devant le but. Avec cette victoire, Arsenal compte 8 points d’avance sur Manchester City qui a perdu l’autre derby de ce week-end (2-1) contre Manchester United.

Le milieu de terrain sénégalais, Pape Matar Sarr a joué 75 minutes avant de céder sa place à Bissouma. En plus de la défaite de son équipe, les spurs n’ont pas montré grand chose au cours d’un match qu’ils ont subi quasiment du début à la fin.

Néanmoins, Pape Sarr qui évoluait dans un poste de milieu récupérateur - relayeur a livré une prestation correcte. Pas tout le temps sollicité par ses partenaires qui ont abusé des longs ballons, PMS a beaucoup aidé dans le pressing et le repli défensif.

Très disponible dans l’entre jeu, il a tant bien que mal essayé d’assurer les sorties avec sa qualité de passe. Une tâche qui n’a pas été aisée avec Thomas Partey et Xhaka intraitables en face.