Premier League : Kalidou Koulibaly marque pour Chelsea sur une superbe reprise de volée...

Attendu sur ses performances défensives en tant que nouvelle recrue de Chelsea, Kalidou Koulibaly (31 ans) a montré une autre facette de son jeu, ce dimanche, lors de la réception de Tottenham. L’ex capitaine du Napoli a marqué son premier but avec les Blues, devant les supporters de Chelsea.



En effet, sur un corner obtenu par les Blues, le défenseur international sénégalais a ouvert la marque d’une magnifique reprise de volée du pied droit. Complètement seul au second poteau où il s’était fait oublier, Kali a jailli au bon moment pour fouetter le ballon avec précision et le placer dans la lucarne de Hugo Lloris impuissant (1-0)...