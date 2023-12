Premier League : Avec un Pape Matar Sarr de gala, Tottenham renverse Newcastle !

C’est ce qu’on appelle un retour très remarqué du Sénégalais Pape Matar Sarr. Ce dimanche Tottenham a renoué avec la victoire face à Newcastle lors de la 16e journée de Premier League, mettant fin à une série de cinq matches sans succès. Au Tottenham Hotspur Stadium ce dimanche, les Spurs ont dominé largement Newcastle explosé (4-1) avec un doublé de Richarlison et des buts signés Destiny Udogie et SON. Bien que Joelinton ait réduit l'écart pour Newcastle (4-1, 90+2e), les Spurs ont chassé les inquiétudes récentes. Au classement, Tottenham occupe la 5eme place, à cinq points du troisième, Aston Villa.



Une performance collective qui est en grande partie due à celle individuelle de Pape Matar Sarr. Après avoir manqué quelques matchs en raison d’une petite blessure musculaire, le champion d’Afrique a rendu une copie presque parfaite ! En 73 minutes passées sur le terrain, PMS aura créé deux occasions, délivrés huit passes vers le dernier tiers en plus de 100% de dribbles réussis (1/1) et 75% de tacles réussis (3/4.) L’ancien joueur du FC Metz a également à son actif sept récupérations et 58% de duels gagnés (7/12.) Une performance qui justifie son statut de titulaire avec Tottenham comme en équipe nationale du Sénégal.