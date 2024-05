Pour accompagner les réformes au Sénégal, l’Allemagne a injecté 511 milliards entre 2019 et 2023

Dans le cadre des consultations intergouvernementales, le secrétaire général du ministère de l’économie, du plan et de la coopération a accueilli à Dakar le secrétaire d’Etat du ministère fédérale allemand de la coopération et du Développement (BMZ), Jochen Flasbarth ainsi que toute la délégation allemande.







Aly Nar Diop rappelle que cette rencontre se tient annuellement depuis 2019 entre le Sénégal et l’Allemagne et met la lumière sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du portefeuille bilatéral bâti sur les domaines prioritaires. Une occasion de se féliciter du « Partenariat pour encourager les réformes », avec l’Allemagne qui d’ailleurs, s’était engagée à accompagner l’Etat du Sénégal dans le long processus de réformes. On peut citer entre autres, la législation du travail, le foncier, la modernisation de l'administration, l’accès au financement, le développement des micros, petites et moyennes entreprises, la formation professionnelle, la gouvernance et l’énergie.







Le secrétaire général du ministère de l’économie, du plan et de la coopération informe que le montant total des engagements de l’Allemagne au Sénégal sur la période 2019-2023 s’élève à près 511 milliards de FCFA » a t-il indiqué.