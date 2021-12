Port de Ndayane : les localités environnantes souhaitent sauvegarder le mausolée d'Ahmadou Lamine Ndoye.

L'annonce de l'érection du port de Ndayane a ravi la presque totalité des populations des localités de Yène, Ndayane, Toubab DiaIaw etc... Cependant, il est fortement recommandé par la famille et les disciples du défunt guide Ahmadou Lamine Ndoyeque le projet n'affecte le tombeau de ce dernier.



Cette personnalité spirituelle, historique et culturelle est d'une grande importance pour cette communauté lébou, très attachée au mythe qui entoure autour cette figure emblématique. « Nous saluons le projet, mais il faut que le projet-là s'approprie de tout ce qu'il y a autour », a soutenu El Hadj Mansour Ndoye, petit-fils d'Ahmadou Lamine Ndoye. Pour rappel, le chef de l'État a annoncé hier en conseil des ministres, la cérémonie de pose de la première pierre prévue le lundi 03 janvier 2022...