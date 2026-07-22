Magal de Touba 2026 / L’hôpital Matlabul Fawzeini déploie plus de 600 soignants pour 5 jours de gratuité totale dès le 31 juillet

À deux semaines du Grand Magal de Touba 2026, l’hôpital Matlabul Fawzeini a bouclé ses préparatifs. Conformément à une tradition héritée sur place, l’établissement offrira cinq jours de prise en charge intégralement gratuite à partir du 31 juillet, couvrant consultations, explorations paracliniques, hospitalisations, interventions chirurgicales et distribution de médicaments disponibles. Pour faire face à l’afflux attendu, le docteur Massamba Thioro Sall annonce une mobilisation impressionnante : 60 médecins spécialistes, 32 généralistes, 17 chirurgiens, ainsi que 350 infirmiers et sages-femmes et un autre type de personnel seront sur le pont pour assurer cette opération d’envergure.