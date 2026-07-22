Magal de Touba 2026 / L’hôpital Matlabul Fawzeini déploie plus de 600 soignants pour 5 jours de gratuité totale dès le 31 juillet


À deux semaines du Grand Magal de Touba 2026, l’hôpital Matlabul Fawzeini a bouclé ses préparatifs. Conformément à une tradition héritée sur place, l’établissement offrira cinq jours de prise en charge intégralement gratuite à partir du 31 juillet, couvrant consultations, explorations paracliniques, hospitalisations, interventions chirurgicales et distribution de médicaments disponibles. Pour faire face à l’afflux attendu, le docteur Massamba Thioro Sall annonce une mobilisation impressionnante : 60 médecins spécialistes, 32 généralistes, 17 chirurgiens, ainsi que 350 infirmiers et sages-femmes et un autre type de personnel seront sur le pont pour assurer cette opération d’envergure.
Autres articles
Mercredi 22 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Talibé de 10 ans ligoté et battu à mort à Jaxaay : dix ans de réclusion requis contre le maître coranique

Talibé de 10 ans ligoté et battu à mort à Jaxaay : dix ans de réclusion requis contre le maître coranique - 22/07/2026

Anse-Bernard : disparu pendant une baignade, un mécanicien de 21 ans retrouvé sans vie

Anse-Bernard : disparu pendant une baignade, un mécanicien de 21 ans retrouvé sans vie - 22/07/2026

Ndamatou : un apprenti chauffeur de 16 ans déféré après l’agression sexuelle présumée sur un garçon de 8 ans

Ndamatou : un apprenti chauffeur de 16 ans déféré après l’agression sexuelle présumée sur un garçon de 8 ans - 22/07/2026

Keur-Massar/ Faux ticket de loterie : il invente un gain de 16 millions pour soutirer un million à un retraité

Keur-Massar/ Faux ticket de loterie : il invente un gain de 16 millions pour soutirer un million à un retraité - 22/07/2026

PDEC : Moussa Balla Fofana annonce près de 50 milliards FCFA pour accélérer le développement économique de la Casamance

PDEC : Moussa Balla Fofana annonce près de 50 milliards FCFA pour accélérer le développement économique de la Casamance - 22/07/2026

Viol présumé sur une jeune femme déficiente mentale : le procureur réclame 15 ans contre un chauffeur

Viol présumé sur une jeune femme déficiente mentale : le procureur réclame 15 ans contre un chauffeur - 21/07/2026

Bakel : Mamadou Coulibaly tourne le dos à PASTEF et rallie la dynamique de Bassirou Diomaye Faye

Bakel : Mamadou Coulibaly tourne le dos à PASTEF et rallie la dynamique de Bassirou Diomaye Faye - 21/07/2026

Diakhao : une caravane médicale de l'association Domou Sénégal offre 663 consultations spécialisées aux populations

Diakhao : une caravane médicale de l'association Domou Sénégal offre 663 consultations spécialisées aux populations - 21/07/2026

NETTOIEMENT À TOUBA - Cheikh Bass délivré le message de satisfecit du khalife aux Baayfaal

NETTOIEMENT À TOUBA - Cheikh Bass délivré le message de satisfecit du khalife aux Baayfaal - 21/07/2026

Justice : face à une société plus exigeante, les nouveaux magistrats appelés à se réinventer

Justice : face à une société plus exigeante, les nouveaux magistrats appelés à se réinventer - 20/07/2026

Auberge «le palmier» de bignona : Un client de 65 ans engage une prostituée et meurt en plein rapport sexuel

Auberge «le palmier» de bignona : Un client de 65 ans engage une prostituée et meurt en plein rapport sexuel - 20/07/2026

Rencontre avec Vladimir Poutine : Macky Sall à l’assaut du veto russe pour l’ONU

Rencontre avec Vladimir Poutine : Macky Sall à l’assaut du veto russe pour l’ONU - 20/07/2026

Auditions sur le Mondial, FSF non saisie, Commission non réunie : l’Assemblée nationale rattrapée par de sérieux dysfonctionnements

Auditions sur le Mondial, FSF non saisie, Commission non réunie : l’Assemblée nationale rattrapée par de sérieux dysfonctionnements - 20/07/2026

Nom, direction, devise : les coulisses du futur parti de Diomaye Faye se précisent

Nom, direction, devise : les coulisses du futur parti de Diomaye Faye se précisent - 20/07/2026

Thiès / Panel de Réflexion - Le Parti Reewmi prépare ses cadres à l'exercice du pouvoir :

Thiès / Panel de Réflexion - Le Parti Reewmi prépare ses cadres à l'exercice du pouvoir : "Très souvent certains partis politiques arrivent au pouvoir sans y être préparés" (Dr. Abdoulaye Ndoye) - 20/07/2026

Candidature à l’ONU : Macky Sall remercie le PR Diomaye Faye après leur entretien au Palais

Candidature à l’ONU : Macky Sall remercie le PR Diomaye Faye après leur entretien au Palais - 20/07/2026

Burkina Faso : Ibrahim Traoré accuse des pays arabes de former ses étudiants à la charia et veut les rapatrier

Burkina Faso : Ibrahim Traoré accuse des pays arabes de former ses étudiants à la charia et veut les rapatrier - 20/07/2026

Candidature à l’ONU et visite au Sénégal : « La venue de Macky Sall au pays relève de la normalité démocratique » (Khafor Touré)

Candidature à l’ONU et visite au Sénégal : « La venue de Macky Sall au pays relève de la normalité démocratique » (Khafor Touré) - 19/07/2026

Présidence de la CEDEAO : Le PR Bassirou Diomaye Faye salue la confiance de ses pairs et félicite le Général Birame Diop

Présidence de la CEDEAO : Le PR Bassirou Diomaye Faye salue la confiance de ses pairs et félicite le Général Birame Diop - 19/07/2026

Pape Mahawa Diouf sur ses relations avec Aminata Touré : « J’assume comme je l’ai toujours fait, mon amitié avec elle»

Pape Mahawa Diouf sur ses relations avec Aminata Touré : « J’assume comme je l’ai toujours fait, mon amitié avec elle» - 19/07/2026

Judo : « On s’entraîne dans une ancienne salle de classe », la doléance de la Fédération à l’approche des JOJ Dakar 2026

Judo : « On s’entraîne dans une ancienne salle de classe », la doléance de la Fédération à l’approche des JOJ Dakar 2026 - 19/07/2026

Kaolack- Lutte contre le tabagisme: forte inquiétude autour de l'essor des nouveaux types de cigarettes électroniques

Kaolack- Lutte contre le tabagisme: forte inquiétude autour de l'essor des nouveaux types de cigarettes électroniques - 18/07/2026

Cousinage à plaisanterie : Le Dr Massamba Guèye alerte sur les attaques contre les ethnies et appelle à préserver « un puissant levier de paix »

Cousinage à plaisanterie : Le Dr Massamba Guèye alerte sur les attaques contre les ethnies et appelle à préserver « un puissant levier de paix » - 18/07/2026

Faux mandat, enlèvement en plein Dakar et 50 millions emportés : comment le gang des faux policiers est tombé

Faux mandat, enlèvement en plein Dakar et 50 millions emportés : comment le gang des faux policiers est tombé - 18/07/2026

Sira Ndiaye sur l’accueil de Macky Sall: « Bassirou Diomaye a posé un acte républicain »

Sira Ndiaye sur l’accueil de Macky Sall: « Bassirou Diomaye a posé un acte républicain » - 17/07/2026

Le cri d’Angélique Manga à l’accueil de Macky Sall : « On s’est assez entretués »

Le cri d’Angélique Manga à l’accueil de Macky Sall : « On s’est assez entretués » - 17/07/2026

Hôpital régional de Thiès/ régularisation des 78 agents- La directrice apporte des précisions:

Hôpital régional de Thiès/ régularisation des 78 agents- La directrice apporte des précisions: " il faut qu'on régularise la moitié et l'autre moitié on attend l'année prochaine" - 17/07/2026

Massaly appelle les Sénégalais à soutenir la candidature de Macky Sall à l'ONU et salue l'attitude du PR Diomaye Faye

Massaly appelle les Sénégalais à soutenir la candidature de Macky Sall à l'ONU et salue l'attitude du PR Diomaye Faye - 17/07/2026

Centre-ville-Palais de la République : Des Sénégalais appellent le PR Diomaye Faye à soutenir la candidature de Macky Sall à l'ONU

Centre-ville-Palais de la République : Des Sénégalais appellent le PR Diomaye Faye à soutenir la candidature de Macky Sall à l'ONU - 17/07/2026

Retrouvailles entre Diomaye et Macky : Un sénégalais déplore la situation du pays et plaide pour un esprit de dépassement...

Retrouvailles entre Diomaye et Macky : Un sénégalais déplore la situation du pays et plaide pour un esprit de dépassement... - 17/07/2026

RSS Syndication