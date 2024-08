Port de Dakar: l’intersyndical des travailleurs crache sur le « Dëng Dëngël - Weng Wengal » du DG et annonce un plan d’actions de grève

L'intersyndicale des travailleurs du port autonome de Dakar est déjà au front contre la nouvelle direction dirigée par Waly Diouf Bodian. Il dénonce une série de violations des règles établies qui régissent le fonctionnement du port et de toutes les activités y afférentes. Dans un communiqué, l’intersyndicale rappelle que le directeur général avait expliqué qu’une mission d'audit a été lancée et confiée à un cabinet externe sélectionné sur appel d'offres. En attendant les conclusions de la mission d'audit, le renouvellement des contrats à durée déterminée arrivés à terme est suspendu.



Après investigation, l’intersyndicale, dans son communiqué, dit avoir découvert également que le DG a déclaré, par modification, sur le portail des marchés de la DCMP, Version 23, du 24 juillet 2024, « qu'il procède à un audit du fichier du personnel et non à une évaluation globale des ressources humaines, comme indiqué sur la note adressée aux travailleurs ».





De plus, le DG a déclaré, sur le portail, avoir lancé le marché de l'audit du fichier du personnel du PAD le 19 juin 2024 et l'avoir attribué le 03 juillet 2024 par une Demande de Renseignements et de Prix (DRP) à compétition restreinte. Alors que le rapport d'évaluation technique relatif à cet audit précise que le marché fut lancé le 14 juin 2024, clôturé el 28 juin et attribué le 02 juillet 2024. Plus grave encore, remarquent les syndicalistes du Port, le Directeur Général du Port Autonome de Dakar, par note d'information, en date du 06 aout 2024, a désigné ce même conseiller technique comme point focal de cette mission d'audit, alors que le marché est attribué à son cabinet dénommé MCA. L’intersyndicale remarque que ce conseiller technique est à la fois « un employé du Port Autonome de Dakar, le titulaire du marché et le point focal pour le compte du Directeur Général ».



Dans le rapport d'évaluation technique, l’intersyndicale a constaté également que l'équipe d'audit du cabinet MCA est composée de cinq (05) membres, dont le frère du conseiller technique, présenté comme le Directeur Associé de MCA. « Le chef de mission, durant toute sa carrière, (31 ans de service) n'a participé qu'une seule fois à une mission d'audit c'était un audit organisationnel et social effectué à la SONES il y a plus de dix (10). Il n'a jamais été chef d'une mission d'audit et n'a aucune connaissance du milieu portuaire ; de même que le reste de l'équipe. Par ailleurs, le cabinet n'a pas fourni les attestations de bonne exécution de prestations de nature et d'envergure équivalente, exigées dans l'évaluation de l’offre tout simplement parce que de telles attestations sont au nom du conseiller technique précité » dénoncent les travailleurs qui estiment que les marchés publics doivent respecter les principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement et de transparence des procédures ».



Le cadre des syndicats du PAD, forte de ces manquements dénoncent la mise à l'écart du Président de la commission des marchés et de son adjoint, l’absence de sincérité et l'illégalité de la note du DG en date du 25 juin 2024, la violation des procédures de passation du marché, la violation des délais de passation du marché, celle de la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics, du code des marchés publics. Par conséquent, ils exigent la levée de la suspension des contrats à durée déterminée et le rétablissement dans leurs droits de tous les travailleurs impactés par cette décision injuste, l'arrêt de cet audit en cours et la relance du marché sur l'audit général des ressources humaines, dans le respect des lois et règlements. L’intersyndicale interpelle l’autorité suprême et compte se faire entendre à travers un plan d’actions de grève.