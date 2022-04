Politique / Participation aux législatives de juillet 2022 : et si Serigne Mboup avait dans sa ligne de mire l'élection présidentielle de 2024?

Les choses semblent désormais beaucoup plus claires dans la tête des sénégalais, notamment les kaolackois. En effet, après les rumeurs sur sa possible participation aux législatives, M. Mboup n'a pas du tout nié les faits, et bien au contraire, il a affirmé qu'il ira à ces joutes électorales avec sa coalition dénommée "And Nawlé".



Une sortie qui s'oppose toutefois à sa dernière déclaration lors de laquelle Serigne Mboup avait annoncé sa non participation aux législatives. Une déclaration confirmée par le président de la République lui-même lors de son face-à-face avec les leaders de Benno Bokk Yakaar à Kaolack. "Serigne Mboup va nous soutenir aux législatives", avait informé le président Macky Sall, à la suite d'un tête-à-tête avec le concerné le considérant du coup comme un allié.



Mais la montagne a accouché d'une souris, car M. Mboup a décidé de se dédire en avançant comme prétexte lors de l'émission " Ramadan Show" de la 7TV que des stratégies sont en train d'être mises en branle pour les "effacer", les empêcher de faire leur travail à Kaolack en citant le "port", la "Foire", etc...



Quels sont les contours d'une telle décision ?



En réalité, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et la cause ayant abouti à une telle décision serait tout autre. En effet, d'après un proche de la coalition And Nawlé, Serigne Mboup aurait décidé de faire cavalier seul et de ne pas soutenir la coalition Benno Bokk Yakaar à ces élections à cause d'une promesse non encore tenue. Selon la même source, le président Macky Sall lui aurait promis quelque chose et vu que celle-ci tarde à se matérialiser, ce dernier aurait tout simplement décidé de lui tourner le dos.



Toutefois, Serigne Mboup verra plusieurs de ces alliés rebrousser chemin. Soutenant sa candidature lors des locales pour manifester leur désaccord face au choix du président Macky Sall à Kaolack commune, des proches auraient décidé de ne pas le suivre cette fois-ci et de rester dans la mouvance présidentielle.



Mais que mijote l'actuel maire, président de la Chambre de Commerce, PDG du cœur de ville de Kaolack etc...?



L'appétit venant en mangeant. En fin stratège, Serigne Mboup qui avait pris part aux locales pour tâter le terrain, histoire de se frotter aux ténors de la majorité présidentielle, a décidé de remettre ça après avoir été mis en confiance par une victoire aux locales à Kaolack avec plus de 38.000 voix.



Et selon un de ses proches, la participation aux législatives est une sorte de test pour lui et sa coalition en perspective d'autres échéances. La même source croit savoir qu'au finish, Serigne Mboup pourrait diriger la liste nationale de la coalition "And Nawlé" lors des législatives.



Mais pourquoi l'idée de la participation de Serigne Mboup à la prochaine présidentielle doit être prise très au sérieux?



Lors des locales, Serigne Mboup avait largement bénéficié de la voix des "Daara" à travers la promotion du concept "Ndongo Daara" sous forme d'anti-système. Et force est de constater que cette frange de la population va encore fortement impacter les résultats des prochaines élections, compte tenu de sa représentativité sur le plan national. Et en plus, l'économie sénégalaise est entre les mains des opérateurs économiques dont une bonne partie est issue du système susnommé. À coup sûr, à travers une bonne dose de la jeunesse, And Nawlé est partie pour être représentée à l'hémicycle et devenir par ricochet l'un des adversaires les plus coriaces de la mouvance présidentielle d'ici quelques années...