Politique: Abdou Karim Sall procède au lancement de son parti denommé " And Ci Kooluté Nguir Sénégal (AKS)"

" Le samedi 12 janvier 2025 a marqué une étape cruciale dans le paysage politique sénégalais avec la tenue de l’assemblée générale constitutive du parti And Ci Kooluté Nguir Sénégal (AKS) et d'évaluation de la première participation de la Coalition du même nom. Sous la présidence de l’honorable député Abdou Karim Sall, par ailleurs, maire de la commune de Mbao, cette rencontre a officialisé la création du parti, qui s’était précédemment présenté sous la bannière de la coalition AKS lors des élections législatives du 17 novembre 2024", a-t-on appris à travers un communiqué rendu public.



Ainsi, il a été également indiqué que " des délégués de l’ancienne coalition AKS, venus de Dakar et de plusieurs départements du pays, ont participé à cette assemblée à Mbao, témoignant de l’engagement et de la mobilisation des membres à travers le territoire national. Lors de ces législatives, bien que nouvellement formé, la coalition AKS a réussi à obtenir un précieux siège à l’Assemblée nationale, grâce à un total de 21 391 voix. Ce résultat est perçu comme une performance notable pour une première participation, reflétant la confiance accordée par une partie de l’électorat sénégalais". " Lors du dernier scrutin des représentants du peuple, la coalition AKS était présente dans 13 départements sur 46 au niveau national. Bien qu’elle n’ait pas présenté de liste au sein de la diaspora, les résultats obtenus dans ces circonscriptions ont été jugés très honorables, constituant une source de satisfaction pour le parti. Fort de cette expérience électorale encourageante, le néo-parti politique AKS envisage de renforcer sa présence sur l’échiquier politique national", a-t-on ajouté.



Ledit parti se fixe comme objectif " l'élargissement de sa base électorale", entre autres. " Les discussions lors de cette assemblée générale ont permis de tracer les grandes lignes des stratégies futures, avec pour objectif de consolider les acquis et d’élargir la base électorale du parti. Le parti AKS exprime sa gratitude envers tous les militants, sympathisants et électeurs qui ont contribué à ce succès initial et réaffirme son engagement à œuvrer pour le développement et le bien-être du Sénégal".