Polémique sur le nombre de parrains déposé par BBY : les précisions du Pôle Parrainage de la Coalition

Halte aux manipulations grossières de l’opinion.

Pour que nul n’en ignore et pour mettre un terme à une fausse polémique entretenue par des spécialistes de la manipulation qui tentent de masquer leur propre turpitude, nous rappelons les dispositions de l’Arrêté du Ministre de l’Intérieur numéro 006527 en date du 22 avril 2022 portant « Mise en place d’un dispositif de contrôle des parrainages en vue des élections législatives du 31 juillet 2022 ». Le dit arrêté en son article 6 alinéa 1er stipule très clairement « Qu’il s’agit de contrôler principalement le nombre global de parrains recueillis et de le confronter aux dispositions de l’arrêté qui fixe le maximum et le minimum de parrains requis. Le surplus de parrains est considéré comme nul et non avenu et n’est pas pas tenu en compte au moment du contrôle des parrainages ».

Circulez les manipulateurs, il n’y a rien à voir

Pour rappel, sur les 55327 parrains de Benno Bokk Yaakaar contrôlés par la commission de contrôle seuls 27 parrains ont été invalidés. C’est l’occasion de féliciter tous les militants qui avec sérieux et rigueur se sont investis dans les opérations de parrainage. La démocratie est une affaire sérieuse à prendre au sérieux. Tous ceux qui pensent prospérer par le mensonge et la manipulation seront aussitôt démasqués.



Fait à Dakar le 13 mai 2022

La Commission nationale des Parrainages de la Coalition Benno Bokk Yaakaar