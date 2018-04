Polémique autour du parrainage : Abdou Aziz Mbaye joue la carte de l’apaisement

« Vous les hommes politiques, négociez ! Au nom du peuple sénégalais, négociez ! » Tel est le cri du cœur du premier directeur de cabinet du président Macky Sall qui réagit suite à la polémique suscitée par la perspective de l’examen, prévu ce jeudi, du projet de loi portant sur le parrainage.

Abdou Aziz Mbaye croit savoir que depuis l’instauration du multipartisme par le président Abdou Diouf, on n’a pas mis de l’ordre en essayant de rationaliser les partis politiques. « Il y a des éléments de négociation possible », relève l’ex-ministre de la Culture, qui invite le pouvoir et l’opposition à s’entendre au moins sur le pourcentage. Ainsi, pense-il, les adversaires de Macky Sall doivent éviter de jeter le bébé avec l’eau du bain et d'opter pour la politique de la chaise vide...