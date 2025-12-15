Thiéyène Djoloff 2025- Serigne Abô Mbacké Fallou Asta Dièye revient sur ce qui lie la cité à Cheikh Ahmadou Bamba

L’édition 2025 du magal de Thiéyène Djoloff a battu ,cette année, le record des affluences. Un monde exceptionnel s’est déplacé. Un moment hautement significatif mis à profit par Serigne Abô Mbacké Ibn Serogne Fallou Asta Dièye pour revenir sur l’histoire de la cité et évoquer ce qui lie fondamentalement Thiéyène Djoloff à Serigne Touba. Il s’exprimait en marge de la visite effectuée chez lui par le député Mbaye Dione.