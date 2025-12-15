Mbacké- Fusils, munitions et ras-clou: la police fait tomber Ibou Diba, chef d’un gang armé, et saisit un arsenal inquiétant

La traque a été méthodique, le coup de filet spectaculaire. Dans la nuit du 12 au 13 décembre, les éléments du commissariat urbain de Mbacké ont porté un coup fatal à l’un des gangs de cambrioleurs les plus redoutés de la commune et de ses environs. À la tête de cette organisation criminelle : Ibrahima Diba, alias Ibou Diba, épaulé par une poignée de lieutenants désormais sous les verrous. Au total, cinq membres du gang ont été arrêtés et un arsenal impressionnant saisi.



L’opération fait suite au cambriolage d’un commerce situé au quartier Palène, qui a servi de déclencheur à l’enquête. Le propriétaire des lieux, Mame Cheikh Fall, jeune opérateur économique, s’est présenté au commissariat dans la matinée du 12 décembre pour déposer plainte. Il a déclaré que les malfaiteurs avaient emporté trois ordinateurs portables de marque HP, un téléphone, un important lot d’accessoires de téléphones, des lecteurs MP3 ainsi que la somme de 100 000 FCFA.



À l’analyse du mode opératoire, les enquêteurs flairent rapidement une signature criminelle familière. Les méthodes employées rappellent celles du gang dirigé par Ibou Diba, déjà connu dans le milieu interlope pour des faits similaires. Les policiers ouvrent alors une enquête approfondie, appuyée par des investigations de terrain.



Un témoin clé va faire basculer le dossier. Celui-ci révèle avoir entendu, la veille du cambriolage, des membres du gang planifier le coup. Cette information capitale permet aux limiers de remonter la filière et d’identifier les auteurs présumés. Résultat : dans la nuit même, cinq maillons essentiels du réseau sont interpellés.



Parmi eux figurent le cerveau présumé, Ibou Diba (24 ans), soudeur métallique domicilié à Palène, ainsi que ses lieutenants : Abdou Bâ (24 ans), mécanicien moto, Fallou Niass (19 ans), également soudeur métallique domicilié à Ndoyenne, Abdou Kassé (22 ans) et Pape B. Fall (21 ans). Tous sont soupçonnés d’avoir participé activement au cambriolage.



Placés en garde à vue, Ibou Diba et ses complices passent rapidement aux aveux. La perquisition menée au domicile du chef du gang met au jour un arsenal particulièrement inquiétant : des fusils, 48 munitions, un ras-clou — outil redoutable prisé lors des cambriolages —, quatre machettes et un couteau. Autant d’armes qui confirment le degré de dangerosité de cette bande.



Les investigations révèlent également qu’Ibou Diba est cité dans plusieurs dossiers d’agressions et de vols, renforçant son statut de figure centrale de la délinquance locale. Interrogés sur la destination du butin, les mis en cause ont affirmé l’avoir confié à un sixième membre du gang, Baye Cheikh Diop, actuellement en cavale et activement recherché.



Au terme de leur détention légale, Ibou Diba et ses quatre lieutenants ont été déférés au parquet du Tribunal de grande instance de Diourbel. Ils devront répondre des chefs d’association de malfaiteurs, de vol en réunion commis la nuit avec effraction et de détention illégale d’armes.