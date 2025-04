Poignée de main fatale à Dakar : Il accuse un homme de “vol de sexe” et finit en prison

Ce jeudi, le Tribunal des flagrants délits de Dakar a été le théâtre d’un procès aussi déroutant que dramatique, rapporté dans les colonnes de L’Observateur. Au cœur de l’audience : une accusation d’un autre monde. Insa Diène affirme qu’une simple poignée de main avec un voisin aurait provoqué… la disparition de son appareil génital. Une perte soudaine et surnaturelle, selon lui, qu’il aurait tenté de récupérer à coups de poings.



Les faits remontent à une rencontre fortuite dans une boutique de quartier. Assane Sarr demande 500 FCFA à Insa Diène, qui s’exécute. En guise de remerciement, une poignée de main est échangée. C’est là que tout bascule. Insa prétend avoir ressenti une “sensation étrange” et affirme que son sexe avait disparu. Pris de panique et convaincu qu’on lui a subtilisé ses attributs masculins, il poursuit Assane pour “reprendre ce qui lui appartient”.



La suite est d’une violence choquante : Assane est violemment tabassé, jusqu’à ce que des passants alertés interviennent. Selon le dossier, il a été hospitalisé en réanimation, souffrant d’une incapacité temporaire de travail de 21 jours. Insa, lui, raconte au juge que son sexe serait revenu deux jours plus tard — sans intervention médicale.



Jugé aux côtés de quatre amis initialement accusés de complicité — Oumar Traoré, Yoro Diagne, El Hadji Amadou Diallo et Pape Assane Sidibé — Insa Diène a reconnu les coups, mais a tenté de dédouaner ses camarades. Le tribunal a relaxé les co-prévenus, mais a jugé Insa coupable de coups et blessures volontaires, le condamnant à un mois de prison ferme, assorti d’un million de francs CFA de dommages et intérêts à verser à la victime.