Podor: Mamoudou Seydou Sall parraine la finale de la zone Walo Guédé, gâte la jeunesse et apporte son soutien à Amadou Bâ

La finale de la zone Walo Guédé à Diatar a vécu ce dimanche 17 septembre 2023. En effet, le département de Podor a vibré au rythme de ce rendez-vous sportif qui a mis aux prises de grandes équipes de la zone sous le parrainage de Monsieur Mamoudou Seydou Sall, Président du mouvement Podor Nouvelle Vision (PNV).



À cette occasion, le parrain a offert aux équipes des deux zones Walo et Dieri de Guédé des jeux de maillots et des ballons (28 au total). Et finalement, l'Asc Diatar est sortie victorieuse de cette finale face à l’asc Mboya. M. Sall a réitéré sa volonté à travailler au côté de la population de Podor pour un développement inclusif.



Profitant de cette fête du football, Mamoudou Seydou Sall alias M2S a officiellement décliné son soutien au PM Amadou Bâ, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à l'élection présidentielle de 2024.



La population du département de Podor a ainsi accueilli cette nouvelle avec enthousiasme et se dit prête à l’accompagner dans sa mission de faire de Amadou Bâ, le cinquième président du Sénégal...