Podor / Ando : un village transformé par la Fondation Sonatel et l’Association Simple Action Citoyenne

Dans le département de Podor, au nord du Sénégal, le village d’Ando vit une véritable transformation. Grâce à un partenariat entre la Fondation Sonatel et l’Association Simple Action Citoyenne, un projet intégré de développement rural a été lancé pour répondre aux besoins fondamentaux des populations locales.



Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme Oasis SONATEL et marque une première intervention de la Fondation dans la zone du Fouta. L’objectif est de faire d’Ando un modèle de développement rural durable, en misant sur une approche multisectorielle, inclusive et participative.



En effet, dans de nombreuses localités rurales comme Ando, les habitants font face à des défis structurels dont le manque d’eau potable, des services de santé insuffisants, des infrastructures éducatives dégradées, un faible accès à l’énergie et à la finance. Pour y remédier, la Fondation Sonatel et son partenaire communautaire ont mobilisé d'importants moyens humains, techniques et financiers.



Parmi les réalisations phares, on peut noter : la construction d’une salle de classe neuve, la rénovation et l'équipement de deux salles de classe existantes, la réhabilitation d’une maternité, pour une meilleure prise en charge des femmes et des nouveau-nés, la construction d’un forage pour l’accès à l’eau potable, la construction d’un bloc de toilettes, l'équipement de trois Daaras en matériel pédagogique, le déploiement du service Orange Money, favorisant l’inclusion financière, la formation numérique pour les femmes via Orange Digital Center, l'installation de l’énergie solaire dans les infrastructures locales, le lancement du programme “École Verte” pour un meilleur cadre environnemental, la distribution de kits scolaires aux élèves, entre autres.



Ces réalisations ont un impact direct sur plus de 4 000 bénéficiaires directs. Ce projet contribue non seulement à améliorer les conditions de vie, mais également à renforcer la résilience des communautés rurales face aux inégalités territoriales.



Ainsi, la Fondation Sonatel, fidèle à sa vocation de développement équitable et solidaire, entend répliquer ce modèle dans d’autres zones rurales du Sénégal. À travers le programme Oasis Sonatel, l’ambition est de créer un réseau de villages durables, autonomes et connectés, en collaboration avec les collectivités locales, les ONG et les populations.