Plus de 7 millions collectés pour Djiby Ama : Les animateurs de la presse en ligne s'en réjouissent.

Les animateurs et commentateurs de la lutte se sont réunis autour du promoteur de lutte Kandji, pour apporter le soutien du ministre des Sports, Matar Ba, à la famille de Djiby Ama qui est cloué au lit depuis son accident. Un acte de plus qui montre l'importance que jouent les médias surtout les sites en ligne dans l'appui aux personnes nécessiteuses. C'est ce qu'a compris Lamine Mbaye de Lutte Tv qui a collecté des millions pour Djiby Ama qui avait besoin de 5 millions de FCFA pour régler les frais de son évacuation à l'extérieur du pays pour se faire soigner.



À en croire Buur Guéweul de Dakaractu, « c'est à travers des actes comme celui-ci que les gens percevront l'importance et l'utilité de la presse ligne. »



L'animateur de Walf Tv, Pape Alioune Mbaye n'en pense pas moins. Ce dernier de relever le travail important que font les animateurs et commentateurs de lutte pour la promotion de leur sport. Selon lui, « les animateurs de la presse en ligne jouent un rôle très important pour la lutte et la société en général... »