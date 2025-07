Plan de redressement annoncé par Ousmane Sonko : « un bavardage personnel plutôt qu’une vision collective », selon Papa Malick Ndour

« Peut-on sérieusement croire à un plan de redressement économique que seul le Premier ministre brandit, pendant que le Président de la République et les ministres en charge de l'Économie et des Finances détournent le regard, comme si le sujet les embarrassait plus qu’il ne les engageait ? » C'est la question que se pose l’ancien ministre Papa Malick Ndour dans un post, suite à la récente sortie du Premier ministre Ousmane Sonko.



Le membre de l’Alliance pour la République estime que le régime actuel avait promis la rupture mais « peine à faire entendre une voix cohérente. » Ce plan qu’annonce Sonko, « ressemble davantage à un bavardage personnel qu’à une vision collective, un solo sans orchestre, sans harmonie, sans cap. »



Selon Papa Malick Ndour, « ce plan risque fort de finir dans le grand tiroir des illusions abandonnées, aux côtés du défunt agenda de transformation systémique et du document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle, voté dans l’indifférence générale du peuple ». L’opposant attend « ce fameux plan, en espérant que l’appel à la mobilisation populaire qui l’accompagne ne connaîtra pas le même sort que celui, resté lettre morte, autour du rapport de la Cour des comptes », a-t-il ajouté, réitérant pour finir son soutien à Badara Gadiaga.