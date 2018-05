Plaidoiries : Les avocats de l'Imam Ndao et Cie entrent en scène ce jeudi

C'est fait ! Le procureur a joué sa partition dans l'affaire de terrorisme presumé impliquant l'Imam Ndao et 28 de ses co-accusés. En effet, Aly Ciré Ndiaye a requis les travaux forcés à perpétuité contre Matar Diokhané et sa bande, 30 ans de travaux forcés pour l'Imam Alioune Ndao, 20 ans pour Moustapha Diatta et Saliou Ndiaye, 10 ans pour Coumba Niang, 5 ans pour sa coépouse Amy Sall. Une peine similaire est demandée contre le nommé Alioune Badara Sall pour blanchiment de capitaux. Maintenant, il revient aux avocats de prouver l'innocence de leurs clients. Les robes noires se prêteront à l'exercice de la plaidoirie ce jeudi 17 mai et se succéderont devant le prétoire pour opposer des contre-arguments au ministère public. Certainement ils ne manqueront pas de répondre aux piques du substitut.

En attendant, ils ont dû jouer aux "consoleurs" puisqu'après le réquisitoire du procureur, les souteneurs de l'imam et de ses coaccusés étaient inconsolables. "Ne vous inquiétez pas. Le procureur est dans son rôle", leur disait Me Moussa Sarr.