Placement en garde à vue de docteur Babacar Niang : Les syndicats de santé alertent sur son état de santé fragile et préviennent l’État

Finalement les associations et syndicats spécialisés de la santé ont rompu le silence pour alerter l’État du Sénégal sur la santé fragile du docteur Babacar Niang placé en garde à vue depuis mercredi 23 mars 2023.

Dans un communiqué cosigné, le Syndicat Autonome des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-Dentistes du Sénégal (SAMES), le Syndicat des Médecins Privés du Sénégal (SYMEPS), la Société Sénégalaise d’Anesthésie Réanimation et Médecine d’Urgence (SOSEAR) et l’association des Cliniques Privées du Sénégal (ACPS), donnent le bilan sanitaire du médecin.





« Nous tiendrons pour responsable l’État du Sénégal de tout ce qui pourrait arriver à notre confrère. Nous réaffirmons, ici, notre soutien total au Dr Babacar NIANG et à toute son équipe qui jusqu’à présent jouissent de la sacro-sainte présomption d’innocence », disent-ils.





Selon le communiqué qui n’est pas revenu en détail sur le bulletin sanitaire du médecin transmis aux enquêteurs, ils précisent que « les avocats qui assistent notre confrère ont mis à la disposition de la Police le dossier médical du concerné stipulant que son état est incompatible avec les rigueurs de la détention. Nous, organisations et associations signataires, tenons à rappeler notre attachement à l’état de droit dans sa totale plénitude », lit-on dans le document parcouru à Dakaractu.





Ils ont dénoncé les conditions dans lesquelles leur collègue avait été transféré pour répondre aux enquêteurs de la sûreté urbaine. « Depuis quarante-huit heures, notre confrère le Docteur Babacar NIANG a été interpellé par les services de sécurité, transporté dans des conditions très regrettables vers la Sûreté Urbaine à Dakar, entendu puis placé en garde à vue tout ceci sur la base d’allégations jusque-là non prouvées de tierces personnes », dénoncent-ils.





À préciser que le docteur Babacar Niang est placé en garde à vue depuis mercredi dans le cadre du dossier du militant de Bamba Fall, maire de la Médina qui a finalement rendu l’âme. Les informations sur son audition dans le dossier d’hospitalisation du leader de Pastef dans sa clinique restent encore secrètes...