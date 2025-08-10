Pikine : Un homme poignardé à mort par des inconnus

Un drame s'est produit ce matin à Pikine Texaco, où un homme de 40 ans, Mamadou Sow, a été poignardé à mort par des inconnus. Les faits se sont déroulés aux environs de 7h du matin.



Selon nos informations , Mamadou Sow a été agressé et poignardé par des individus qui l'ont attaqué sans motif apparent. La victime a finalement succombé à ses blessures.



L'autopsie du corps est prévue demain matin à l'hôpital Idriss Pouye de Grand Yoff pour déterminer les causes exactes de sa mort. La police de Thiaroye a ouvert une enquête pour identifier et appréhender les suspects.



Cet incident suscite une vive émotion dans le quartier de Pikine et rappelle la nécessité de renforcer la sécurité pour prévenir de tels drames.