Philipe Bohn, Pdg Air Sénégal : « En juin 2019, nous serons à 70 milliards CFA de chiffres d’affaires avec… »

La compagnie aérienne Air Sénégal a signé une commande ferme pour deux avions Airbus A330neo. Avec l’arrivée de la deuxième nouvelle version remotorisée du gros-porteur A330, la compagnie devrait faire un chiffre d’affaires de 70 milliards de FCFA en Juin prochain. L’annonce a été faite par son Directeur Général Philipe Bohn lors d’un déjeuner avec la presse cet après-midi.

« Si vous prenez un ATR, il fait grosso modo 9 Millions de dollars de chiffre d’affaires par an. Un airbus A 330neo, tel que ceux que nous avons commandés va nous amener aux alentours de 57 ou 58 millions de dollars de chiffres d’affaires par an. Ce qui veut dire à l’arrivée du deuxième A330, en Juin 2019, nous serons déjà en terme de chiffres d’affaires au double de ce que n’a jamais fait une compagnie sénégalaise : on sera à 70 milliards. Avec un produit dont nous serons au Sénégal, les premiers à l’opérer sur le continent africain » a-t-il ajouté.