Phases de poule CAN 2019 : Le Sénégal évite l'Égypte, le Cameroun, la Tunisie, le Maroc et le Nigéria, mais peut tomber sur la Côte d'Ivoire, le Ghana, la RDC ou encore l'Algérie

L'équipe du Sénégal va connaître ce vendredi au Caire l'identité de ses adversaires pour les phases de poule de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019. La cérémonie débutera à 17h au pied des pyramides et du Sphinx à Guizeh.

Grâce à leur statut de tête de série, les Lions vont aborder le tirage avec une certaine sérénité, forte d'une certitude : ils ne croiseront pas la route de l'Égypte, le Cameroun, la Tunisie, le Maroc ou encore le Nigéria, qui fait son retour. Le règlement stipule en effet que deux nations d'un même pot ne peuvent se retrouver dans la même poule.



En revanche, le Sénégal peut tomber sur la Côte d'Ivoire, la RD Congo, le Mali ou l'Algérie, reversés dans le chapeau 2 après leur assez bon parcours lors des éliminatoires de la CAN. Mais dans le même chapeau que la RDC, il y a aussi d'autres équipes délicates à manœuvrer, telles que le Ghana et la Guinée.



Dans les étages inférieurs, les chapeaux 3 et 4, figurent également des nations comme l'Afrique du Sud, l'Ouganda et le Bénin. Le Madagascar et la Mauritanie, qui découvrent la compétition pour la première fois de leur histoire, sont des potentiels adversaires du Sénégal. Le Zimbabwe, la Namibie, la Guinée Bissau, l'Angola, la Tanzanie et le Burundi sont logés dans le chapeau 4.



Les 24 équipes qui disputeront la Coupe d’Afrique des Nations en Égypte du 21 juin au 19 juillet seront réparties en 6 groupes de 4. Les deux premières équipes de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes des phases de groupe se qualifieront pour les huitièmes de finale. Vainqueur de la dernière édition, le Cameroun tentera bien de défendre son titre de champion 2017.