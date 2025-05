Phase retour BAL Conférence Sahara : l’AS Ville de Dakar tombe à nouveau face aux Kriol Stars (92-95)

L’AS Ville de Dakar n’a pas su prendre sa revanche. Battue de justesse à l’aller (66-63), l’équipe sénégalaise s’est de nouveau inclinée face aux Kriol Stars du Cap-Vert (92-95), ce jeudi 1er mai à la Dakar Arena, à l’issue d’un match haletant conclu en prolongation. Malgré le soutien du public et une prestation courageuse, les hommes de Libasse Faye laissent échapper une précieuse victoire dans la course à la qualification.



Le match a démarré fort, avec un 5-0 infligé par les visiteurs dès les premières minutes, sous l’impulsion de Patrick James McGlynn et Ivan Almeida. Mais l’ASVD réagit rapidement grâce à Will Perry, très actif dès l’entame, et à un dunk énergique d’Ater Majok qui fait vibrer l’Arena. L’équipe locale prend les devants avec un duo offensif efficace, bien épaulé par Bara Ndiaye en sortie de banc. Le premier quart-temps est dominé par les Sénégalais qui le bouclent sur un avantage de 23-18.



Le deuxième acte voit les Capverdiens revenir au score, profitant de largesses défensives et d’une certaine inefficacité au tir côté ASVD. Malgré un tir longue distance de Davine Eke et une avance conservée jusqu’à la pause (40-39), l’AS Ville de Dakar semble déjà sur la corde raide.



Au retour des vestiaires, les deux formations se rendent coup pour coup. Kriol reprend l’avantage par l’intermédiaire d’Almeida et McGlynn, très inspirés à longue distance. Bara Ndiaye, puis Samba Diallo Fall ramènent leur équipe dans le match avec des tirs extérieurs bien placés. Le troisième quart s’achève sur un score très serré : 68-67 en faveur des visiteurs.



Dans un dernier quart-temps intense, ASVD mène la danse grâce à des tirs clutchs de Harouna Abdoulaye et Will Perry. À 32 secondes de la fin, Perry redonne l’avantage à son équipe sur lancer franc (83-81), mais Ivan Almeida égalise avec autorité, envoyant les deux équipes en prolongation (83-83).



Lors du temps supplémentaire, les Capverdiens prennent l’ascendant. Patrick McGlynn, homme du match avec 29 points, scelle la victoire avec un tir primé et un lancer franc converti à cinq secondes du terme. L’ultime possession sénégalaise ne donnera rien. Score final : 95-92 pour Kriol Stars, qui inflige une seconde défaite à l’AS Ville de Dakar dans cette Conférence Sahara.



Dans ce match, l’ASVD a pu compter sur une belle profondeur de banc (34 points marqués par les remplaçants), mais cela n’a pas suffi à contenir les assauts répétés des Kriol Stars, qui ont dominé la bataille dans la peinture (32 points contre 26) et su exploiter les erreurs défensives adverses.



McGlynn et Almeida, bourreaux en chef



Côté Kriol Stars, Patrick James McGlynn a été l’homme du match avec 29 points (5/14 à 3 pts, 6/6 aux lancers), notamment un panier décisif à 5 secondes de la fin de la prolongation. Ivan Freitas Almeida a lui aussi pesé lourd avec 19 points et 7 rebonds. Ensemble, ils ont porté leur équipe qui a su mieux gérer ses temps faibles et mieux conclure. Les Capverdiens ont également montré une grande efficacité sur la ligne des lancers francs (19/24 soit 79,2 %), un secteur où l’ASVD a laissé des points importants en route (10/18 soit 55,6 %).



Avec cette deuxième défaite contre le même adversaire, l’AS Ville de Dakar complique sérieusement sa tâche dans la Conférence Sahara. Malgré une belle activité offensive (92 points marqués, leur meilleur total depuis le début de la compétition), l’équipe sénégalaise devra désormais remporter ses deux prochains matchs (contre Petro Luanda et US Monastir) pour espérer rallier les phases finales.