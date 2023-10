Peuf, Sousse, Chicha, … : « Ces produits doivent être réglementés au Sénégal car nuisibles pour la santé » (Membre société civile)

Le Forum Civil a convié des journalistes membres de la convention des jeunes reporters pour les capaciter sur l'impact de la taxation du tabac sur les politiques de santé au Sénégal. Une journée qui permettra aux jeunes reporters de différentes rédactions d’avoir les outils en main pour mieux informer et sensibiliser les populations.





Mamadou Bamba Sagna, coordonnateur régional de la campagne pour des enfants sans tabac soutient : « nous invitons les journalistes à traiter davantage les questions de la lutte contre le tabac. La taxe parafiscale est très importante. Il y a aussi le décret signé mercredi dernier pour interdire les nouveaux types de cigarette que les enfants appellent : Peuf, Sousse, … Ces produits doivent être réglementés au Sénégal car ils sont nuisibles pour la santé »





À l’en croire, le danger est énorme et dévastateur. C’est pourquoi, il regrette : « les enfants les utilisent avec du cannabis. Si on laisse passer, tout le travail accompli pour lutter contre la drogue et la cigarette sera vain ».





De ce point de vue, il regrette l’attitude de l’État du Sénégal qu’il accuse de vouloir favoriser ces pratiques malsaines. Malheureusement, l’État veut réglementer ces choses et pis, il n’en a pas discuté avec les concernés. Seul le ministère de la santé a été consulté et qui a donné les arguments au président de la République pour signer un décret qui autorise l’entrée de ces produits au Sénégal : la cigarette électronique, le tabac chauffé », conclut-il.