Petersen : Les commerçants impactés par les travaux du BRT tirent sur le préfet et menacent…

Les travaux du Bus Rapid Transit (BRT) semblent déjà créer plus de difficultés qu’ils n’en résoudront à terme. À Dakar, c’est déjà très difficile pour les véhicules de circuler. Et même les commerçants ne semblent pas être épargnés par les perturbations causées par ces travaux. Ce matin, l’Association des commerçants du marché Petersen ont voulu tirer la sonnette d’alarme en organisant une conférence de presse pour inviter les autorités, particulièrement, le préfet à les consulter sur l’utilisation annoncée de cette zone où se trouve un bâtiment regroupant plusieurs cantines. « Nous ne sommes pas contre le projet, mais nous devons être consultés. Il ne suffit pas de faire un ciblage et donner à la hâte six mois de location à certains commerçants et dn léser d’autres. En plus, le bâtiment dont parlent l’autorité préfectorale et qui serait sur la voie du BRT, nous signalons qu’il ne menace pas ruine », prévient le président de l’aassociation des commerçants de Pertersen, Assane Guèye, soutenu dans ses propos par Oumar Cissé de l’Acis.

Autour d’un seul front, ces commerçants ont décidé de faire face aux autorités et menacent de rester dans ce marché où ils ont investi plusieurs millions. Ils veulent être informés des véritables intentions des autorités qui persistent dans leur action unilatérale. À défaut d’obtenir une suite favorable à cette interpellation, les commerçants prévoient d’autres options de lutte pour sauvegarder leur patrimoine...