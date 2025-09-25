Perturbations dans l'achat de crédit Woyofal: Les horaires d'ouverture des agences Sénélec réaménagés

Dans un communiqué transmis à Dakaractu, la Senelec informe son aimable clientèle qu’en raison de difficultés techniques liées aux opérations de maintenance de la plateforme informatique de vente de crédit WOYOFAL, des dispositions particulières ont été prises pour l’achat de crédit Woyofal.
Ces difficultés et dysfonctionnements peuvent, par moments, entraîner une
indisponibilité temporaire des plateformes de vente partenaires de
Senelec. Il a été prévu un aménagement exceptionnel des horaires d’ouverture de nos agences, comme suit :
Jeudi 25 septembre : jusqu’à 21H30
Vendredi 26 septembre : 07H30 – 13H30 / 14H30 – 21H30
Samedi 27 septembre : 08H -18H
Dimanche 28 septembre : 10H - 18H
Senelec présente ses excuses à sa clientèle pour les désagréments
occasionnés.
