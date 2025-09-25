Perturbations dans l'achat de crédit Woyofal: Les horaires d'ouverture des agences Sénélec réaménagés


Perturbations dans l'achat de crédit Woyofal: Les horaires d'ouverture des agences Sénélec réaménagés
Dans un communiqué transmis à Dakaractu, la Senelec informe son aimable clientèle qu’en raison de difficultés techniques liées aux opérations de maintenance de la plateforme informatique de vente de crédit WOYOFAL, des dispositions particulières ont été prises pour l’achat de crédit Woyofal.

Ces difficultés et dysfonctionnements peuvent, par moments, entraîner une
indisponibilité temporaire des plateformes de vente partenaires de
Senelec. Il a été prévu un aménagement exceptionnel des horaires d’ouverture de nos agences,  comme suit :
 Jeudi 25 septembre : jusqu’à 21H30
 Vendredi 26 septembre : 07H30 – 13H30 / 14H30 – 21H30
 Samedi 27 septembre : 08H -18H
 Dimanche 28 septembre : 10H - 18H
 
Senelec présente ses excuses à sa clientèle pour les désagréments
occasionnés.
Jeudi 25 Septembre 2025
Dakaractu



