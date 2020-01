Perturbation de la visite de Macky Sall à Londres : "Ousmane Sonko qui traite le Président Macky Sall de dictateur, conserve dans son ADN, les germes d’un dictateur." (M. Mohamed M. Diagne)

À l’analyse de la géopolitique sous régionale, régionale et mondiale marquée par l’émergence du terrorisme et des forces obscurantistes, « les peuples d’Afrique et du monde demeurent plus que jamais menacés. Synergie Républicaine a été choquée lorsque PASTEF a revendiqué la perturbation par une énergumène de la rencontre entre le Président Macky Sall et nos compatriotes vivant en Grande Bretagne, dans les mêmes termes que DAESH revendique ses attaques terroristes ».







Synergie Républicaine rappelle à tous les sénégalais « que nos ressources naturelles retiennent l’attention et attirent la convoitise d’aventuriers, de prêts à tout, de revenus de tout et de sortis de nulle part ».







Les camarades de Mohamed M. Diagne estiment que « c’est le moment de s’interroger sur l’histoire et les origines de toute femme et de tout homme qui ambionne de diriger le Sénégal pour préserver notre peuple de choix, qui pourrait lui être fatal ».







C’est pourquoi Synergie Républicaine a voulu en savoir plus sur des hommes comme Ousmane Sonko afin que nul n’en ignore. Selon, M. Diagne, « c’est un exercice destiné à pousser notre jeunesse à aller en profondeur dans leur perception de la politique qui se résume à polémiquer sur ses aspects superficiels et à consommer le buzz vendu par les médias et les réseaux sociaux ».







En effet, avertit le citoyen président, « Ousmane Sonko qui traite le Président Macky Sall de dictateur, conserve dans son ADN, les germes d’un dictateur ».