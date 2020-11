Perspectives Politiques : Le Parti Socialiste s'engage dans l'unité et la solidarité pour l'atteinte des objectifs.

Après une pause liée à la pandémie du coronavirus, le parti socialiste a entamé, avec les différentes instances, des échanges qui ont débuté avec les sages. Ils se sont poursuivis l'après-midi avec les cadres du parti pour statuer sur la vie du parti et explorer les perspectives qui s'ouvrent dans ce contexte politique particulier.



Les cadres du Parti Socialiste sous la houlette de Alpha Bayla Guèye, Co-coordonnateur de Vision Socialiste, ont longuement échangé avec Aminata Mbengue Ndiaye, secrétaire intérimaire du parti. Ils se sont félicité de la tournure des débats et de la position de Aminata Mbengue Ndiaye qui a encore appelé le parti à l'union et à la solidarité pour mieux engager l'avenir politique. Cette richesse du Parti visible avec la cohabitation des différentes générations, sera également salué par la sécrétaire générale ainsi que par tous les cadres du Parti Socialiste.



Les fortes orientations politiques ont été aussi relevées surtout en ce qui concerne l'animation des structures du Parti, mais aussi, de l'offre politique qui doit être projetée dans un futur proche.



Les cadres du Ps ont également interpellé la direction du Parti sur divers points et, elle a apporté les réponses qu'ils attendaient.



La direction du parti précisera également l'ancrage sans précédent dans la coalition Bby et, au bonheur de tous les cadres du Parti, assure que les différentes structures et instances de base vont être prochainement renouvelées.