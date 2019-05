Pénurie d'eau à Koutal depuis 5 jours : La population investit les grandes artères.

Le ramadan ne rime pas avec le manque d'eau. En tout cas, les habitants de Koutal (commune de Ndiaffate), ne diront pas le contraire. Ce matin, ils sont descendus dans les rues pour exiger la réparation immédiate de leur forage qui est tombé en panne depuis vendredi dernier.



" Nous sommes fatigués de vivre dans cette galère. Il n'y a pas d'eau dans ce village depuis 5 jours. Nous demandons que la situation soit rétablie immédiatement...", a déclaré l'un des manifestants.



Prenant la parole, une vieille dame de marteler : " Ils savent que c'est très difficile de vivre dans ces conditions, surtout en cette période de ramadan. Nous interpellons les autorités administratives, notamment le gouverneur de Kaolack, le préfet et le sous-préfet afin que des mesures soient prises face à cette pénurie..."



Il faut signaler que depuis l'installation de la nouvelle équipe de l'OFOR (Office des forages ruraux), la situation est devenue très critique dans ce village, surtout avec l'enregistrement d'une panne au niveau du forage qui polarise plus de 25 villages. Interrogés, les manifestants exigent l'audit de la gestion de l'ancienne équipe et parlent de sabotage...