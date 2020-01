Pénurie d'eau à Kaolack : La MAC impactée

Une pénurie d'eau a été signalée ce matin à la maison d'arrêt et de correction (MAC) de Kaolack. Les détenus qui n'ont plus de quoi se ravitailler, ne savent plus où donner de la tête.

Et selon les dernières nouvelles, une citerne d'eau a été dépêchée ce matin par les sapeurs pompiers, mais les prisonniers se plaignent de la qualité du liquide précieux.



Par ailleurs, le manque d'eau semble être général dans toute la ville de "Mbossé" et ses quartiers périphériques. À l'origine, la société en charge de la distribution de l'eau a déclaré avoir entamé des travaux pour une meilleure prise en charge de la demande sociale...