Pénurie d'eau : Les femmes de Thiénaba lancent un SOS au couple présidentiel

Sept mois se sont écoulés, et les habitants de Thiénaba (Thiès) éprouvent toujours d'énormes difficultés pour se procurer le liquide précieux. Les braves dames de cette commune dont certaines sont parfois enceintes, parcourent plus d'une dizaine de kilomètres pour avoir de l'eau de puits. Conséquence, nous-disent-elles, les avortements commencent à devenir récurrents dans cette bourgade qui dispose de trois forages. Ces populations dénoncent une gestion nébuleuse de leur 3 forages. Aujourd'hui, les factures impayées d'électricité des forages s'élèvent à plus de 95 millions Fcfa. Les femmes de Thiénaba, sollicitent ainsi, l'aide du Président Macky Sall, de la première dame, Marième Faye Sall et de toutes les bonnes volontés...