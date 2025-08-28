Pèlerinage à la Mecque : Les voyagistes privés annoncent des réformes pour le Hajj 2026

Les membres du Regroupement National des voyagistes Privés pour le Hajj et la Umrah au Sénégal (RENOPHUS) se sont réunis, ce jeudi 28 août 2025. En assemblée générale, ces derniers ont fait une évaluation du pèlerinage 2025.



Prenant la parole, le premier vice-président du RENOPHUS, El Hadji Cheikh Bamba Dioum a abordé les nouvelles réformes prévues pour le Hajj 2026. D’ailleurs, il a profité de l’occasion pour appeler les futurs pèlerins à se préparer pour les inscriptions qui ont déjà été lancées à la date du 25 juillet et ne plus attendre le mois de ramadan ou le mois de janvier comme la dernière fois. Car, poursuit-il, ils risquent de ne pas aller à la Mecque.



Revenant toujours sur les réformes, il établit l’option du Hajj direct ou à défaut la fusion avec la tutelle. Cette décision vient des autorités saoudiennes qui ont été reçues par la délégation générale au pèlerinage. Le hajj direct consiste à permettre aux regroupements de plus de 2.000 pèlerins d’être autonomes et de contracter directement avec les partenaires saoudiens dans tout le processus de l’organisation du Hajj.



Quant à la fusion, elle consiste pour les privés d’intégrer leur quota de 11.000 à celui de la délégation qui se chargera de piloter seule l’intégralité des 12.860 qui représente le quota alloué au Sénégal. Il appartiendra donc aux privés d’identifier les avantages et inconvénients de ces deux options offertes par le ministère saoudien du hajj et de faire un choix lucide. Cependant, le comité directeur du RENOPHUS recommande vivement l’option du hadj direct qui est une opportunité d’aller vers la privatisation tant souhaitée.

Par ailleurs, il a fait le point sur de nombreuses difficultés du Hajj 2025 plus précisément sur le choix des fournisseurs de service à Mina Arafat. Après le constat fait sur les dysfonctionnements, les manquements des différents fournisseurs de services choisis ces dernières années, la mauvaise qualité de la restauration et l’étroitesse des tentes, les organisateurs privés souhaitent se tourner vers d’autres fournisseurs à l’image du Maghreb et du Niger.

En ce qui concerne le transport aérien, il souligne que la qualité du service de la compagnie Air Sénégal a été déplorée dans beaucoup de vols ainsi que la surcharge des appareils qui impacte sur la sécurité.

En sus, l’absence des organisateurs privés aux missions de négociation a aussi été relevée par le RENOPHUS. Le dernier point est une demande adressée à la banque islamique pour accompagner les privés dans le cadre du Hajj direct, afin de rallonger le délai de paiement des préfinancements, de baisser le taux d’intérêt pour le préfinancement, de revoir en baisse le taux du riyal appliqué et de réduire les frais de transfert de fonds en Arabie Saoudite.